A balatonberényi Ügyes kezek szakkör csaknem húsz alkotója mutatkozik be a tárlaton. – A szakkör tagjai között iparművész, mestercukrász és amatőr alkotó is azon dolgozik, hogy a régi hagyományokat átadják a fiatalabb generációnak – mondta el Kutor Veronika, a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője. A tárlaton csuhéból készült betlehem, cukormázzal művészien dekorált mézeskalácsok, horgolt karácsonyi díszek, valamint textilből, rézből hajlított fenyőfák is láthatók. Megjegyezte: a szakkör 2018-ban alakult újjá Barjákné Martin Judit, a helyi művelődési ház vezetőjének koordinálásával. A tárlat január 19-éig látható.