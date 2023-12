A Dél-Dunántúli Regionális Fúvószenekar (DDRF) Symphonic Band az idei esztendőben is megtartotta ünnepi koncertjét Karácsonyi varázs címmel a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban. A zenekarnak hatalmas rajongó tábora van, így nem véletlen hogy zsúfolásig megtöltötték a Marcali nagytemplomot. A fúvószene sokszínűségét bemutató együttes ezúttal is gazdag programot kínált a közönségnek, akik vastapssal jutalmazták az előadókat és a különböző műsorszámokat. A Tóth Bence karmester által vezetett DDRF Symphonic Band csaknem 50 fős profi és amatőr zenészeket vonultatott fel a mostani alkalommal is, akik magas szakmai színvonalon játszottak. A muzsikusok december 27-30. között Balatonmáriafürdőn, a Balaton M&K. próbatermében készültek fel erre az évzáró koncertre. A hangversenyt Tóth Bence, Hajas Béla és Tari Gergely karnagyok dirigálták. A zenei műsorban a Rossano Galante: Mindentfelülmúló Utazás, Satoshi Yagisawa: Himnusz a naphoz, Maurice Ravel: Pavane egy infásnő halálára, Alan Silvestri: Forrest Gump, Gulyás László: Széki muzsika, Paul Lavender: Home Alone és F. Mercury: Queen egyveleg hangzott el. Szólót játszottak: Milbauer Krisztina zongorán és Tóth Ada klarinéton.