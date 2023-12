Velük alszik el, velük ébred. Kidobásra ítélt, öreg bútorlapokon elevenednek meg az égi világ szereplői: Mózes, Jézus, Mária, Keresztelő Szent János, Sárkányölő Szent György, Lukács, János, Márk és Máté evangélisták s az angyalsereg, élén Szent Mihály arkangyallal, akinek – és ezt az ikonfestő is gyakran tapasztalja – különösen hatékony a közbenjárása.

A fonyódi alkotó férje halálát követően – mint mesélte – égi hang hatására kezdett el ikonokat festeni. Korábban is készített tájképeket – édesanyjától kézügyességét örökölte, rajztanár iskolaigazgató édesapjától a kompozíciókészséget és a színkeverés technikáját leste el –, de Isten más utat jelölt ki számára. Magához ölelve, bevonta a szakrális munkákba. Ráadásul ezek a festékek nem okoznak neki allergiát, nem úgy, mint a dauervíz, ami kikezdte a bőrét, hiszen hosszú időn át fodrászként kereste kenyerét.

A Fönnvaló kedves alkotója autodidaktaként kezdte el az ikonfestést. Művészeti albumokat tanulmányozott, és folyamatosan tökéletesítette technikai tudását. Számos kiállítása volt a vármegyében, de az ország más részében, s külföldön is kerültek falra Siess-ikonok.

Művészetére sokan felfigyeltek, templomok, közösségi terek, beimádkozott otthonok becses darabjai, féltve őrzött kincsei lettek ikonjai. A helyi Nagyboldogasszony-plébániatemplomnak tizenhat míves alkotását ajándékozta az elmúlt esztendőkben. A néhány éve Fonyód Polgáraiért díjjal elismert Kőváriné Siess Zsuzsa lapunknak elmondta, bár olykor az egészségi állapota közbeszól, ha teheti, naponta kézbe veszi az ecsetet, hogy megfesse kedves szentjeit, s közben az égiek oltalmát kérve imádkozik, békéért, hazánkért, családjáért. Örül, hogy fiaiban is él a szépérzék. Zsolt kiváló fotós, Szabolcs pedig kárpitosként keresi kenyerét.

Kamarakiállításnak beillő lakásában a betérőt is ikonok köszöntik, ám tulajdonosuk a tetőtéri műteremben kelti életre szentjeit. Különösen kedveli a színek színét, az aranyat, mely a dicsőség színe is, s amely bearanyozta gyermekkora karácsonyait. Az idei, titokzatos karácsonyéjre legszívesebben aranyra festené az egész világot.