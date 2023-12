Az év valamennyi iskolai programjára is a jubileum szellemében került sor: a napokban került lebontásra az iskolatörténeti kiállítás, volt logókészítő verseny és plakátpályázat, baráti beszélgetések zajlottak a volt diákokkal, akadályversenyt rendeztek, sor került képzőművészeti kiállításra az egykori tanulók valamint a hajdani és jelenlegi pedagógusai számára, és fát ültettek az évforduló tiszteletére. A csúcspontot a november 25-i ünnepség jelentette, amelynek programja méltó zárása volt a jubileumnak. Vörös Ottó Gábor igazgató lapunknak elmondta, hogy az iskolából kikerült diákok közül kiváló orvosok, neves oktatók és remek iparosok is lettek, akik közül többen visszatértek gyermekkoruk színhelyére, megosztva a hallgatósággal az akkori élményeiket. Elfoglaltsága miatt nem tudott ott lenni Pintér Dezső ismert médiaszemélyiség, a tv2 alapító elnöke, aki meleg hangú levélben emlékezett az iskolában töltött éveire és mondott köszönetet volt tanárainak.

Ebben az iskolában fogadtam hűséget a szónak. Ígéretemet magyarul és más nyelveken megtartottam újságíróként, rádióstúdióban, televíziós kamerák előtt.

- írta. A mintegy kétórás műsorban a magyar nyelvű énekszó és komolyzenei betét mellett sváb dallamok is felcsendültek, de elhangzott a cigány himnusz és beás nyelvű köszöntő is. A már említett kiállítást Lesz Gyula, az iskola volt igazgatója és történelem tanára nyitotta meg, aki a falu történetét is feldolgozta. (Az erről szóló kiadványt pár éve vehették kézbe az érdeklődők). Tőle tudjuk, hogy a reformátusok már 1649-ben iskolát alapítottak itt, de akkor még csak a lelkész oktatott. 1840-ben a betelepülő svábok katolikus iskolát hoztak létre. A reformátusban csak magyarok, a másikban sváb gyerekek tanultak.

A falu is két részből állt: az egyik volt Magyarfalu, a másik Szomajom. A katolikus iskola igazgató kántortanítója 1908-45-ig Freifogel József volt, aki Borsára magyarosította nevét. Neki köszönhetően nem telepítették ki a svábokat 1945 után, mivel a korábbi népszámláláskor az ő ráhatására magyarnak vallották magukat. A két iskola az 1948-as államosítás során vált egy intézménnyé, a jubileumi rendezvényre azonban a jelenlegi alapító okirata alapján került sor. Arról már Vörös Ottó Gábor beszélt, hogy a kiváló hangulatú, remekül megszervezett ünnepség érzelmileg is magas hőfokon zajlott, amelynek költségeit Szászfalvi László országgyűlési képviselő közreműködésével a Brankovics alapítvány támogatásából fedezték, valamint születésnapi ajándékként a tankerülettől is kaptak 125 ezer forintot.