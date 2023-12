Balatonfenyves

A helyi hagyományápolók klubja nagy sikerrel mutatta be a kántálás néphagyományát a Szűz Mária Szíve katolikus templomban tartott ünnepi szentmisén a múlt vasárnap Balatonfenyvesen. A társaságot Baranyai Éva, a néhány éve megszűnt Balatonfenyvesi Nyugdíjas Egyesület egykori elnöke hozta létre, amelynek húsz tagja között hét kisiskolás is van. Buzsáki Margaréta egyetemista és Kun Gábor szülő pedig a fellépéseiket örökíti meg.

A csapat rövid fennállása alatt meghatározó szereplője lett a falu közösségi életének, remek kapcsolatokat kialakítva a településen megtalálható egyházakkal is. Ennek legnagyszerűbb megnyilvánulásai az advent időszakában rendezett közös programok voltak, amelynek részeként a csoport tagjai nem csupán a templomépületek feldíszítését vállalták magukra, de a népi hagyományok felelevenítésével az egyházi rendezvényeket is színesítették.

Tavaly a betlehemezést, az idén pedig a kántálást mutatták be ünnepi misék és istentisztelet keretében. A legutóbbi eseményen a hittanosok révén a pásztorjáték is színre került, az ünnepi hangulatot pedig Major István cselló- és a 16 éves Kemény Zsombor orgonajátéka tette teljessé.

Balatonboglár

Balatonbogláron a mozgáskorlátozottak helyi csoportjának tagjai is jól sikerült, tartalmas rendezvénnyel hangolódtak a karácsonyra, amelynek különlegességét a helyi Crystal Gyermek- és Ifjúsági Sportklub ötfős csoportjának részvétele jelentette. A meghívásuk apropóját a nemrég befejeződött ritmikus gimnasztikai világbajnokságon történt kiváló szereplésük adta, a bemutatójukkal pedig a helyi közönséget is elvarázsolták.

Összeállításukkal nagy elismerést arattak a város zene­óvodásai is, mint ahogy a szép versek és a közös éneklés sem hiányozhatott az ünnepi műsorból.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna református lelkész köszöntőjében a régmúlt gyermekkorának karácsonyairól is szót ejtett, felidézve a meghitt, hóesést sem nélkülöző szentesték hangulatát. A műsort követően valamennyi részvevőt megvendégeltek a szervezők, a finom ételek mellé forralt bort is kínáltak a melegedni vágyóknak.

Kaposvár

A Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja több évi kihagyás után, mintegy hetven fő részvételével tartott karácsonyi ünnepséget a Helyőrségi Klub dísztermében. A barátokkal és egykori munkatársakkal való találkozás, a meghitt hangulat különösen azoknak jelentett lelki támaszt, akik már évek óta egyedül töltik a szentestét. Az ünnepi műsorban minden a szeretetről szólt. Hatan mondtak verset vagy prózai művet, míg az Obsitos Dalkar a legszebb karácsonyi énekekből válogatott az alkalomra.

Horváth József alezredes, tábori lelkész köszöntőjében elismerően szólt a közösség érdekében végzett szolgálatról, amit az összetartozás elengedhetetlen követelményének tart. Az ünnepi köszöntés után az este kötetlen beszélgetésekkel, emlékezésekkel folytatódott a klub dísztermében. Az asztalokat megtöltő kalácsokból, finom süteményekből a gondosan becsomagolt ajándékok mellé minden részvevőknek jutott még útravalónak is.