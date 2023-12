– Ennek a profán szakralitásnak az örömével, szépségével, nagyszerűségével szeretnénk a játékon keresztül megismertetni a gyerekeket – akik ezt még ösztönösen képesek átélni – s rajtuk keresztül az egész közösséget – emelte ki Czigány Tamás. – A somogyi hagyományban nagyon komoly jelentősége van a betlehemezésnek, itt Kaposvár környékén is. Szenna egy érdekes településnek számít, hiszen református község és a reformátusok alapvetően nem őrizték ezeket a hagyományokat. Mivel azonban a falu nagyon híres a néphagyományáról és a táncáról, ezért itt is élő szokássá vált a betlehemezés – tette hozzá Czigány Tamás.

A szennai fiatalok Kapos-menti betlehemezős játékkal járják a falut minden évben. Idén is több házhoz csengettek be, vagy hangos dudaszóval csalogatták ki az utcára az embereket. A fiatalokat a pár perces előadás után mindenhol finom süteménnyel, teával és üdítővel kínálták meg. Czigány Tamás a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógusa arról is beszélt lapunknak, december 23-án a felnőttekkel bábtáncoltatós betlehemezős játékot adnak majd elő Szennában, Zselickisfaludon és Bárdudvarnok. Ez a fajta betlehemezés a Kárpát-medencében csak néhány helyen maradt meg. Somogyban a Balaton és a Kapos környékén őrizték meg a hagyományt.