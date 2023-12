A színpadon a lucázás, a betlehemezés, a három király- és a szent család járás is megjelent, de a szenteket is megénekelték. A gyerekek mellett a Somogy Táncegyüttes is színpadra állt. A közös karácsonyi fellépésnek már nagyon régi hagyománya van. Csikvár Gábor a Somogy Táncegyüttes művészeti titkára elmondta, a fiatalok már régen is úgy tanulták meg az felnőttek táncát, vagy a zenélését, hogy szinte mindenhova elkísérték az időseket, és ellesték a mozdulatokat. – A művészeti iskola növendékei nagyon sokat tudnak fejlődni, ha látják a nagyok színpadi viselkedését, ezért is fontos, hogy közösen lépnek fel a somogyosokkal – hangsúlyozta Csikvár Gábor.

A művészeti titkár arról is beszélt lapunknak, a Somogy Táncegyüttes jövőre ünnepli fennállása 75. évfordulóját, melyre már elkezdtek készülni. Az eseményen a jelenlegi somogyosok mellett, a szenior táncosok és az utánpótlás is bemutatkozik majd.