A Marcali Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola jóvoltából az idei adventben is megrendezték a karácsonyi növendékhangversenyt a művelődési házban, melyre a szülőket, nagyszülőket és családtagokat is meghívták a szervezők. Az általános iskolás korosztályokat képviselő diákok különféle hangszeres zeneszámokkal mutatkoztak be.

A műsorban 21 egyéni, vagy csoportos produkció hangzott el. Az ismert népdaloktól kezdve, karácsonyváró énekeken át klasszikusok művek (Bach, Bizet, Krieger, Csajkovszkij, Campagnoli, Einaudi, Schuster, Kodály) is felcsendültek zongorán, hegedűn, furulyán, fuvolán, trombitán, szaxofonon és harsonán. A fellépő zenészek a nagy taps mellé egy kis édességet is kaptak jutalmul az előadás végén. A felkészítő tanáraik Hajas Béla, Kósiné Koczkás Magdolna, Krishtop Pavel, Laczkovics Tamás, Sasfalvi Gábor, Sárkány Zsolt, Török Ferenc és Ujláb Gábor voltak. Zongorán Krishtop Pavel és Seregi László működött közre. A decemberi koncertsorozat a Mikulás-hangversennyel kezdődött és december 19-én a tanári karácsonyi koncerttel zárul, ahol a zeneiskola művésztanárai is fellépnek.