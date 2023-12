A barcsi városi könyvtárban kiállított képek Eperjesiné Pósz Tünde, rajztanár által vezetett élményfestés során készültek, ahol a cél a szabad és önfeledt alkotás. A szabadon választott témák között több portrét is találunk.

– Az otthonba került édesanyák a foglalkozásokon lehetőséget kaptak arra, hogy szabad folyást engedjenek érzelmeik, traumáik megjelenítésének – mondta Takács Katalin, intézményvezető. A bennük rejlő gondolatokat és tehetségüket ezúttal a nagyközönség felé is közvetítik. Olyan emberek készítették a képeket, akik maguk is segítségre szorulnak, de képesek értékeket teremteni, művészeti alkotásokat létrehozni. Mindannyiunk története teljesen egyedi, ezért minden látogató számára más-más üzenetet hordoznak a festmények. A képekben elmerülve megtapasztalhatjuk, hogy az álmok csodálatos színek és varázslat formájában válnak valóra.

Az „Álom-képek” című február 10-ig látható tárlatot Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója nyitotta meg és ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.