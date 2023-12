Esteledett. A házakban világosság gyúlt, odakinn kandeláberek mutatták az utat, ám az angyal nem szorult segítségre. Bekukkantott ajtón, ablakon, odatelepedett a vacsoraasztalhoz, hogy belehallgasson a beszélgetésbe, az ágyban fekvő nagymama fülébe súgott valami szépet, melytől kisimultak a ráncai és mosoly ült az arcára. Végigröpködte az utcákat. Végtelen kíváncsiság hajtotta, hogy megismerje a házak lakóit, hogy elsimítsa a békétlenséget, hogy jobb útra térítse a fiatalokat. Finoman szájon legyintette a párja kezét szorító, káromkodó tinédzsert, majd odareppent a sokat tűrő lány vállára, hogy szárnyaival megvigasztalja. A mindig részegen hazatérő apa poharát egy óvatlan pillanatban felborította, mit sem törődve azzal, hogy a kommersz vörösbor foltot hagy a vászonabroszon. Elidőzött a hideg estében egy szál farmerdzsekiben lófráló, tizenévesekből álló bagázs mögött is. Füstfelhőburokban, egymás szavába vágva készültek megváltani a világot, egyre szenvedélyesebben szidva a rendszert. Nagyot slukkoltak a cigiből, s már hadarták is, mit kellene tenni, de mielőbb, hogy élhető legyen a világ. Az angyal tudta, hogy élhető, meg azt is, hogy a bagó kártékony, ezért sorra kipöckölte a srácok kezéből a cigarettát. Azok nem értették, hogy lehetnek ily ügyetlenek, ilyen még nem fordult elő velük.

A cukrászdába is betért, a jegyespár asztalánál arról folyt a szó, meg kellene próbálni külföldön, hol szabadabb a lét, nincs korlát semmiben, még az azonos neműek is egybekelhetnek. Félbehagyott sajttortaszelet mellett hevert mindegyikük mobilja. A titkos látogató egyszerre úsztatott be néhány lélegzetállító felvételt Magyarország szépséges tájairól, a riportban fiatalok vallottak arról: külföldön sincs kolbászból a kerítés.

Az egyik tízemeletes paneltömböt is felkereste. Elaltatta a régóta vergődő szöszi lányt, kinek nem jött álom a szemére a szomszéd szobából áthallatszó veszekedéstől, és bekapcsolódott a másik lépcsőház földszinti lakásában imádkozó, gyerektelen házaspár fohászába is. Megsúgta a feleségnek: ne félj, csak higgy, hamarosan áldott állapotba kerülsz! Az angyal a könyvtárszobában éjszakázott. Szárnyainak jólesett a pihenő…

Csengőszóra röppent be a közeli iskolába. A terem sarkában húzta meg magát. A matektanár szóban feleltetett, ám a táblánál álló tájbász fiú fejéből minden tudás elszállt. Hiába koncentrált, nem jutott eszébe az egyenlet megoldóképlete. Aztán megtáltosodott, és már sercegett is a kréta a táblán. Tollba mondták neki a megoldást. A tanár tovább faggatózott, s mivel mindenre helyes válasz érkezett, palástolva ugyan elégedettségét, egy ötöst írt be a digitális naplóba. A diák nem értette, hogy lehet ez, hiába tanult folyamatosan, kettesnél jobbat eddig még nem kapott. Az angyal sorra járta az osztályokat, és végig súgta az órákat. Néhány diák megérezte: aznap angyalszárnyakon érkezett a remény. Estefelé egy 3 éves ikerpárnak segített tornyot építeni. A közösen készített felért az égig. A kicsik észrevették, nincsenek egyedül. A szőnyegen ott ül közöttük, s velük játszik az angyal.

– Ugye, mindig velünk maradsz? – faggatták. Az meg válasz helyett szárnyaival szorosan magához ölelte őket.