Bő négyszáz évet kell visszaugrani az időben, amikor az első református presbitérium megkezdte a működését. A testületet Kanizsai Pálfi János lelkipásztor, később a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke alapította meg 1617-ben Pápán. Hella Ferenc a Somogyi Református Egyházmegye esperese lapunknak elmondta, gyakorlatilag a reformátusoknak köszönhető a mai önkormányzatiság, hiszen Kálvin János reformátor idejében indult el az, hogy a közösségeket testületek kezdték el vezetni. Az elmúlt évszázadokban sokat változott a presbitérium, de a testületi vezetés mindvégig megmaradt.

– Azok lehetnek presbiterek, akik hitben járnak és Isten vezetését elkérve munkálkodnak azért, hogy gyülekezetük előre haladjon – emelte ki Hella Ferenc. – A presbitérium feladata, hogy az egyházközségnél döntést hozzon gazdasági és hitbeli ügyekben, emellett segítő szolgálatot is ellátnak. Fontos kiemelni, hogy bizonyos dolgokban nem a lelkipásztor dönt egy személyben, hanem a testület. A presbitérium élén a főgondnok áll. Ezt a tisztséget az töltheti be, aki korábban már legalább három évig volt presbiter és a jelenlegi ciklusban is megválasztották. A főgondnok elnöktársa a lelkipásztornak. Ez a paritás elve, amit úgy hívunk, kettős vezetés – fogalmazott a somogyi esperes.