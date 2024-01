A művész meghökkentő és magával ragadó alkotásokkal készült a megnyitóra. A tárlatot és a galériát Gulyás Gábor filozófus-esztéta, a Műcsarnok korábbi igazgatója és a Velencei Biennálé volt kormánybiztosa és Kacsuk Péter, az MTA professzora, műgyűjtő nyitották meg. – Remélem minden kedves érdeklődőnek különleges élmény volt a rendezvény, nagyon örültem, hogy a művészeti életben magasan jegyzett személyiségek is részt vettek és nagy megtiszteltetés, hogy a honi művészvilág szakmailag elismert emberei vállalták a nyitóbeszédeket. Elmondták, hogy Magyarországon ritkán mutatnak be műalkotásokat ilyen minőségben, aminek nagyon örültem, mondta megkeresésünkre Göncz Dalma.

A kaposvári alkotó igazi maximalistának tartja magát: semmit nem szeret félvállról venni. Azt vallja; amin éppen dolgozik, az vagy tökéletes legyen, vagy inkább ne legyen. Mindent folyamatot szeret maga felügyelni, s ez így volt a galéria kialakítása során is. – Szerencsére olyan emberekkel hozott össze a sors az elmúlt időszakban, akik gördülékennyé tették a GOENTZ Atelier megszületését Budapest belvárosának központjában, a Zrínyi utcában. A hely teljesen az én világomat tükrözi, hihetetlen inspirációt nyújt már a puszta léte is, szeretném, hogy rajtam kívül másnak is hasonló örömöt okozzon. - mondta a művész.

Rövid idő alatt készült el a galéria, ahol most már bárki megtalálhatja a betonra is festő kaposvári származású művész alkotásait és őt magát is. – Büszke vagyok a kaposvári gyökereimre, ezért amikor csak lehet helyi kapcsolatokra támaszkodom, így a GOENTZ Atelier megszületése és nyitórendezvénye is szorosan kaposvári szakemberekhez kötődik. - tette hozzá Göncz Dalma.

Az alkotó nem titkolt célja a „GOENTZ Atelier” megnyitásával, hogy más alkotóknak is teret adjon idővel. Ezért sem a saját neve alatt nyitotta meg a galériát, amely megnyitójára többszázan - köztük az egyébként visszavonultan élő Fábry Sándor is - mentek el.