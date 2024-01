Alázatos, kedves embernek ismerte meg ifj. Sánta Ferencet Kisiván István, a kaposvári Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola nyugalmazott oktatója. A Schnitta Sámuel-díjas tanárember korábban 2 évtizeden át dolgozott a vendéglátásban, így hozta össze a sors „Ferikével”, hiszen sokan nevezték így szülővárosában, Kaposváron is, mivel gyakran jelent meg édesapjával, aki ugyancsak neves zenész volt, akárcsak felmenői.

– Jó pár évtizede, még a rendszerváltás előtt, amikor átadták a Csokonai Sörözőt, ott találkoztunk először – emlékezett Kisiván István. – A jeles eseményre édesapjával együtt lehívták, és az idősebb Sánta, aki egy szőke bombázóval jelent meg, 10 tojásból kért tőlünk rántottát. „Mit akar Feri bácsi ezzel a démonnal? Ha nem megy, csak szóljon, segítünk” – ugrattuk az „öreget”, aki jót nevetett évődésünkön. „Ferike” rendkívül szolid, visszahúzódó volt akkoriban is, ami nekem végtelenül tetszett. Tudtam, hogy nagy tudású, remek muzsikus, felvághatna művészetére, de nem tette. Barátsággal váltunk el, és azt követően is többször hazajött Somogyba.

Kisiván István elmesélte: egyszer Velencében sétáltak feleségével a Szent Márk téren, amikor cigánymuzsika ütötte meg fülét. A nevezetességek felderítése helyett a kedves dal irányába indult, s látja ám, hogy egy cigányzenekar élén muzsikál „Ferike”, ráadásul volt köztük egy kaposvári klarinétos is, a Tuji család legifjabb tagja.

– Én csak közeledtem hozzájuk, figyeltem játékukat, nem tudtam hova lenni az ámulattól, amikor észrevett. Megöleltük egymást, majd sokat beszélgettünk, gratuláltunk neki, hogy ilyen előkelő helyen játszhat. Rendelt egy pizzát, ami nem ízlett, mert túl kemény volt. Mondtam, sütök én majd magunknak egy magyarost, csak engedjenek be a konyhára. „Ferike” szólt, hogy vendéglátós vagyok, így nem állták utunkat, sőt a végén megkóstolták az általunk készített pizzát. Ízlett nekik.

Megtudtam: korábban a Budai Várban lévő étteremben is többször találkozott mindig csinos és gáláns földijével; ide Harangozó Józseffel, a Kapos Hotel étteremigazgatójával jutottak el, amikor tapasztalatszerzés céljából végigjárták a főváros illusztris vendéglátóhelyeit. „Megjött a kis somogyi!” – kiáltotta oda „Ferike”, száján széles mosollyal, s már húzta is Kisiván István kedvenc nótáját: „Hogyha ír majd, édesanyám, írjon a falunkról, / Küldjön egy szál virágot az öreg akácunkról! / Írja meg, hogy az emberek sajnálják-e, hogy el kellett mennem, / Írja meg, hogy magán kívül megsiratott-e valaki engem!”

– Ezután pedig kiadta a pincéreknek, hogy egy unicum, egy sör után hozzák bátran a következő köröket; egészen addig, amíg forog a nyelvünk…

Kisiván István követte a hegedűművész felfelé ívelő karrierjét. Örül, hogy a világ számos helyén – Svédországban, Németországban, az USÁ-ban, Kanadában, Japánban, de a kenguruk földjén is – hazánk imázsát erősítette. Sikerre vitte a cigányzenét, a magyar nótát, s a népszerű klasszikusokat is – maga is élő klasszikussá válva. A vendéglátós kortárs­nak imponált az is, hogy a fárasztó turnék után a hazai közönség előtt is muzsikált „Ferike”, de arra talán még büszkébb, hogy a Kossuth-nagydíj után a város dísz­polgára lett.