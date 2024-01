A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola az idén a Petőfi Emlékkönyvtár együttműködésével tartotta meg Kaposvár Várostörténeti Vetélkedőjét. A helytörténeti próbatételre háromfős, vegyes osztályú csapatok jelentkeztek. Többféle feladatot kellett megoldaniuk a résztvevőknek, ahol a gyorsaság, a memória, a figyelem, a szerencse és a szövegértés is számított. A diákok nagy lelkesedéssel, ügyesen és jól teljesítették a város történetével kapcsolatos feladatokat, melyek megoldásával sok új ismerethez, közösségi élményhez is jutottak.

A Magyar Kultúra napja alkalmából a vetélkedő végén Zsidákovics Zita könyvtáros érdekes történeteket osztott meg a tanulókkal Petőfi Sándorról is. A könyvek szeretetét sikerült a gyerekek felé közvetítenie, hiszen az előadás végén több tanuló is élt a kölcsönzés lehetőségével. Minden csapat ajándékcsomagban részesült a vetélkedő végén.