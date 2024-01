Ajánló 1 órája

Jégre csábítanak a hétvégi programok Somogyban

Ezen a hétvégén a szokásosnál is több korcsolyázási lehetőség vár titeket Somogyban, hiszen nem csak farasangra hangolódunk, de most tartják a jégpályák éjszakáját. Azt is összegyűjtöttük, hogy ezen kívül még milyen kikapcsolódási lehetőségek várnak a következő két napban.

Fotó: Németh Levente

Szombat (január 20.) Kaposvár 9:30 XXIII. Dunántúli Regionális Méhésztalálkozó Helyszín: Kaposvár Aréna Programok: 9:30 Megnyitó Dr. Horváth Zsolt a Kaposvár és Térsége Méhészeinek Egyesületének elnöke

9:35 A méhészeti ágazat aktuális kérdéseiről Előadó: Bross Péter OMME elnök

10:25 Az ázsiai lódarázs európai terjedése és hatása a méhészetre. Előadó: Lászlóffy Zsolt

11:15 Méhészeti technológiám. Így méhészkedem most H 12 családokkal. Előadó: Erdélyi Tibor

12:05 Méhbetegségek megelőzése és kezelése. Előadó: Dr. Hegedűs Dénes 9 óra Farsangi Manótér a FICSAK szervezésében Helyszín: Együd Árpád Művelődési Központ 10 óra Jégpályák éjszakája Helyszín: Jégcsarnok 10 óra Nyílt nap Helyszín: MATE Kaposvári Campus 15:30 Somogyi Néptáncantológia Helyszín: Együd Árpád Művelődési Központ 18 óra TiTi Táncház Helyszín: Együd Árpád Kulturális Központ 18:30 Rotary bál Helyszín: Kapos Hotel Étterem

22 óra Dzsem 5. szülinap Helyszín: Park 74 Rádpuszta 16 órától Vince-napi sétáló kóstoló borászokkal Helyszín: Gasztro Élménybirtok Balatonboglár Jégpályák éjszakája Helyszín: Boglárka Bisztró Siófok 10 óra Jégpályák éjszakája Helyszín: Nagystrand

Zamárdi 15 óra Kulturális hozományszemle Helyszín: Közösségi Ház 15 órától Ügyességi játékok gyerekekknek Helyszín: Korcsolyapálya 16 órától Noriginal Gatsby Party zenél Selector Emka Helyszín: Korcsolyapálya Balatonlelle 9 óra Vince napi vessző- és disznóvágás Helyszín: Pócz Pince

Patca 9 órától Gyapjú napok Helyszín: Katica Tanya Balatonberény 17 óra Magyar Kultúra Napja ünnepi műsor Helyszín: Művelődési Ház Vasárnap (január 21.) Kaposvár 10 óra Farsangoló matiné Helyszín: Bábszíntér Szántódpuszta 7 óra Termelői piac Helyszín: Majorság 15 óra Magyar Kultúra napja eőadás Bősze Ádámmal Helyszín: Majorság

