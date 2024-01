– Az elmúlt években készült képeim közül válogattam a tárlatra – mondta lapunknak a természetfotós, akinek 22 fényképe február végéig látható Bogláron. – A Balaton minden évszakban és napszakban más-más arcát mutatja, ezért is szeretem fotózni.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna helyi evangélikus lelkész nemrég megjelent könyvéhez is Böröczky Bulcsú készített képeket. Ebben azonban most nem a Balatoné, hanem a süteményeké volt a főszerep. A szerző kalendáriumnak is beillő kötetét a kiállítással együtt mutatták be a balatonboglári közönségnek. A könyvben az ízek, a történetek és az emlékek kapcsolódnak egymáshoz az egyes évszakok hangulatát idézve.

– Nem telik el hét kulturális esemény nélkül nálunk, nemcsak nyáron, hanem egész évben várjuk programokkal a balatonbogláriakat és az ide érkezőket – mondta Bodrogi Attila, a városi művelődési ház igazgatója. – Most kezdődik a farsang időszaka, s a bálok, foglalkozások mellett különleges programokkal is készülnek: kubaisalsa-tanfolyam indul, s a Nemzeti Művelődési Intézet képzései is nyitottak az érdeklődők előtt. Meg lehet tanulni a makramézást, a gyertyaöntést, a vesszőfonást és a nemezelést is.