Amint megkapta az ecsetet, már mártotta is a festékbe Szép Eliza. – Ceruzával fel lett rajzolva az absztrakt minta és pasztell színekkel most indákat festünk – mondta el a 13. osztályos grafikus szakos zichys diák. Hozzátette: nagyon tetszik neki az otthon környezete. – Én is szívesen laknék itt és bízom benne, hogy a lakónak örömet tudunk az alkotásainkkal szerezni – jegyezte meg a fiatal. Radics Hanna buborékszerű mintát festett a falakra. – Először járok itt, nagyon aranyosak az idősek, jól el tudunk velük beszélgetni és remélem mosolyogva sétálnak majd el a folyosón, ha meglátják az elkészült mintákat – tette hozzá a 12. osztályos diák.

Tamási Artúr február óta lakik a lakóparkban. A kaposvári cukorgyárban dolgozott gépészmérnökként 30 éven át. – Nem voltam még hatvan éves és elmehettem nyugdíjba, azóta a hobbim a festészet, igaz a szemem már gyengült, de szívesen ragadok ecsetet, főleg ilyen kis ügyes fiatalokkal közösen – mondta mosolyogva a 88 éves lakó. Óvári Róbert, a Magyar Pünkösdi Egyház kaposvári szeretetotthonának igazgatója elmondta: a C épületszárnyban nyolc apartman lakás készült el, vannak olyan lakók, akik már karácsony előtt beköltöztek. - Szerettük volna, hogy a fiatalok, idősek, dolgozók együtt fessék ki a folyosó falát, nem titkolt célunk volt, hogy kortól függetlenül mindannyian egy életközösséget alkossunk és ismerjük meg egymást, hallgassuk meg az idősek élettapasztalatait – emelte ki Óvári Róbert. Megjegyezte: a Zichy gimnázium diákjai második alkalommal jártak az otthonban, korábban a lakók hétköznapi pillanatait örökítették meg. Fotókból egy kiállítást fognak tartani az intézményben.