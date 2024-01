Sokat vártunk A szeretőtől, amelyet Johnny Depp nagy visszatéréseként harangoztak be sokan. A Cannes-i Filmfesztivál nyitó produkciója valójában a címéből sejthető módon Jeanne du Barryról szól, és nem a Johnny Depp által megformált 15-ik Lajosról.

A történelem órákon a királyi szeretők fejezetnél madame Recamieren és madame Pompadouron kívül más híres nevet nem igazán sikerült megjegyezni. S habár a du barry szeletről hallottunk már, sőt rendszeresen fogyasztjuk is, Jeanne du Barryt a Szivárvány Mozis vetítés előtt nem ismertük.

Üdítő élmény volt tehát a történelmi jellegű film megtekintése, hiszen sok új ismerettel gazdagodtunk a francia királyi udvar mai szemmel nézve cseppet sem vonzó világáról. Meglepő módon a vetítésre és Johnny Depp nehézkes visszabicegésére nagyon sokan váltottak jegyet a Szivárvány Kultúrpalotába. De ez nem egy multiplexes vetítés volt, mindenki feszülten figyelte Jeanne megpróbáltatásait vásznon és igyekezett a feliratok segítségével követni a francia nyelvű dialógusokat.

Először meglepődtünk, hogy a Karib-tenger kalózaiból ismert, de az elmúlt években botrányairól is híres Depp franciául szólalt meg. Némi online kutatás után azonban megtudtuk, lévén volt szerelme Vanessa Paradis francia, a színész is elsajátította a nyelvet. Több forrás is azt állította, hogy folyékonyan beszél a Golden Globe-díjas színész. Ezt a film nem igazán adta vissza, hiszen sokszor csak peckesen vonult és morcosan nézett, míg máskor francia tőmondatokat mormolt az orra alatt. Persze ez valamilyen szinten érthető, hisz az öregedő Lajost formálta meg, élete utolsó éveiben. De azért többet vártunk tőle. Ellentétben Maïwennel, aki írta és rendezte a filmet, s a címszerepet is ő játssza. A francia színésznő zseniálisan alakította a lázadó Jeannet, de a megtört szerelmest is. Nagyon tetszett, hogy a történetet keretbe foglalta és nagyon szórakoztatóak voltak a király leányainak karakterei. Összességében az egész történet egy szívet melengető sztori az őszinte szerelemről, elfogadásról a kor intrikáival tűzdelve.