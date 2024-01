Páratlan lehetőséget kínált az érdeklődőknek a Kaposvári Kulturális Központ. A csipkeverés, kosárfonás, szövés, nemezelés, hímzés, textiljáték-készítés, csontfaragás, tojásírás, cserépedény-díszítés rejtelmeibe avatták be a szakma 12 kiválósága a közel két hónapig tartó kiállításuk zárásaként a látogatókat.

Illés Veronika, aki a balaton­endrédieken kívül húsz éve egyedüliként foglalkozik a vármegyében a csipkeveréssel, egy terítő szélére készülő ötméteres díszítés egy darabján dolgozott. A bemutatóra megmutatta, hogyan készül a subrika, illetve a varrott rece is. Ilyés Gabriella egy olyan kötött pulóvert mutatott, amelyhez a fonalat is maga készítette gyapjúból. – A rokka, amelyen készül a fonal, Lengyelországból származik. Lábbal kell ezt is hajtani, mint a régi rokkákat – mutatta be a gyönyörűen kidolgozott modern szerkezetet. – Legszívesebben festett gyapjúból dolgozom, különféle vastagságú fonalakat lehet készíteni belőle, majd abból kötöm a ruhadarabokat – mondta el a népművész.

A kisbajomi Kakas József gyakran jár mesterségbemutatókra. – Van utánpótlás a szakmában, de megélhetést sajnos nem biztosít a tevékenység. Ma már nem elég jó szakembernek lenni, meg kell tanulni menedzselni magunkat és a megszerzett tudásunkat jól át is kell adni – mondta. Jelenleg egy gyermekek számára kifejlesztett gyógygömbön dolgozik, amelyet 2 milliméteres rattanszálakból fon össze, és nagyjából 250 húzásból áll. De büszkén mutatta a nemrég elkészített 10 kilós, hatalmas méretű vesszőből font lámpaburát is, amit egy étteremnek készített.

Kövesiné Herczeg Eszter a keresztszemes hímzés mestere. – A hímzés is, mint a legtöbb kézműves tevékenység türelemre, precizitásra nevel, lelassít bennünket a rohanó hétköznapokban, amire nagy szüksége van a léleknek. A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett szakkörökön kaptam kedvet a hímzéshez, ahol buzsáki mintákkal dolgoztunk. Sajnos nehezen kutatható a somogyi keresztszemes hímzés mintakincse, így sokszor a régi viseletekről tanuljuk újra a motívumot – mondta el érdeklődésünkre.