– Azok bizonyultak boldognak, akik tudatosan gyakorolták a hálaadást, és a jó döntéseik mellett elköteleződtek – fűzte tovább a gondolatmenetet. – Boldogok azok, akik kölcsönösen figyelnek egymásra, becsülik és tisztelik egymást, és ezt naponta kifejezik. A boldogság forrása az, hogy egymást nehéz helyzetekben is emberszámba vesszük.

Nem érdemes bezárkózni a hiányokba, és részletes boldogságterveket dédelgetni. A társkapcsolatokban fontos a törődés és gondoskodás, mert a neurobiológiai mérések szerint az agynak akkor is éppúgy működik az önjutalmazó rendszere, vagyis termelődnek a boldogsághormonjai, ha ad vagy kap. Boldog tehát az lehet, aki keveset vár az élettől, hálás, de színessé teheti az életét, mert sokat akar adni másoknak...

A házasság akadálypálya a pároknak

Pál Feri atya magasugró volt, és 218 centi a legjobb eredménye, tudtuk meg Dér Tamás köszöntőjéből. Az alpolgármester megjegyezte, hogy a házasság akadálypálya, ahol együtt esnek-kelnek a párok, de felsegítik egymást. Az a jézusi kérés is hozzátartozik a megújuláshoz, hogy szeressétek ellenségeitek, erről beszélt Varga László, kaposvári katolikus megyéspüspök, aki szerint a házasságban is lehetnek a felek ellenségek, de az ellenséget is kell, de másképp kell szeretni. Nem átkozni kell egymást, hanem áldást kérni, mert az áldás gyógyítja a szívet, és meg kell bocsátani és bocsánatot kérni. Ház Gergely, a rendezvény főszervezője arról beszélt, hogy sokat lehet épülni abból, ha minőségi időt töltenek együtt a párok.