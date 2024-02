Varga Balázs Bálint a szervezet elnöke lapunknak elmondta, először online-változatban készítették el a kiadványt azzal a céllal, hogy bemutassák az alig ötszáz lelkes települést és annak kulturális értékeit, valamint azokat az alkotókat, akiknek a művészeti estek keretében már nyílt, vagy ezután nyílik majd kiállítása.

Az egyesület elnöke arról is beszélt, most volt csak lehetőségük arra, hogy a tavaly nyár óta az interneten elérhető kiadványt nyomtatott formában is megjelentessék. – Ezt tekinthetjük édesapám, Varga András Várda egykori polgármesterének búcsúajándékaként – hangsúlyozta Varga Balázs Bálint. – Ezt még együtt kezdtük el tervezni és írni a szöveget. Először azoknak szeretnék ajándékba adni a kiadványból, akik édesapám úgymond fontosabb kapcsolatai voltak, és sokat segítettek abban, hogy Várda gazdag kulturális élete kialakulhasson az évek alatt – mondta az egyesület elnöke.

Varga Balázs Bálint hozzátette, már többen jelezték, hogy szeretnék kézbe fogni a kiadványt, ezért hamarosan még nyomtatnak majd ki a lapból.