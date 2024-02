Punik László kiskorpádi helytörténeti kutató, aki szintén részt vett a munkában lapunknak elmondta, tudtak az emlékhely létezéséről, de a növények olyannyira körbevették az egykori szabadságharcos sírhelyét, hogy csak azután tudták megközelíteni, hogy körülötte mindent kiirtottak.

– Megtaláltuk azt a keresztet is, amit Hertelendy Miklós felesége állíttatott 1902-ben – emelte ki Punik László. – A második világháborúban azonban megsérült, ezért mi is csak a kereszt darabjaira bukkantunk rá. Szeretnénk teljesen helyreállítani és felújítani a síremléket. Azért is vágtunk bele ebbe az önkéntes munkába, mert idén 700 éves Kiskorpád és a falu történetéről készítünk egy könyvet. Ebben lesznek majd fényképek, és a sírhelyről is megemlékezünk. A Hertelendy emlékhely mellett, a Sárközy család sírjait is szeretnénk majd felújítani – mondta a helytörténeti kutató.

Kossuthnak írt levelet

Punik László arról is beszélt lapunknak, Hertelendy Miklós 1848-ban Lipcséből levelet írt Kossuth Lajosnak, melyben felajánlotta, hogy légiót alakít Németországban és támogatja a magyarokat. Ezután hazajött, részt vett a Jellasics elleni barcsi csatában, de Pákozdon és Komáromban is harcolt. Miután Komárom elesett, kiment Angliába, s csak később tért vissza Magyarországra, majd a kaposi járás szolgabírójaként dolgozott. Punik László hozzátette, a múltat feltáró és bemutató könyvet idén nyáron szeretnék bemutatni.