Az Artúr és Gínevra egyéb királyi történetek című könyvet és annak keletkezését az alkotó kedden este mutatta be a kaposvári TIT-székházban. Győrfi András elmondta, a könyv ötlete tavaly Olaszországban született, amikor áprilisban több mint egy tucat barátját és vevőjét látta vendégül Toszkánában, az Art-Tour névre keresztelt saját szervezésű programján.

– Feleségem, Angéla főzött, én festettem, felolvastam, szto­rizgattam és beszélgettem a vendégekkel – emlékezett vissza a Toszkán programra. – Egy reneszánsz, barokkos életmódot találtunk ki Olaszországban, ahol kétszer öt napot töltöttünk el a vevőimmel. Ezeken az alkalmakon kaptam ihletet ahhoz, hogy megírjam a rövid kis történeteket. Nagyzolás és nagyképű lett volna, ha a saját nevünket adom címnek, így eljátszottam a gondolattal és megszületett Artúr, aki engem testesít meg. Ha tovább boncolgatom a szót, akkor Art-úr, magyarul művész úr. Gínevra, a királynő pedig feleségemet szimbolizálja. A történeteket egy kicsit régimódi nyelvezettel írtam meg. Artúr és Gínevra minden nap setesuta életet él és beleesnek a maguk kis hibájába. Azt gondolom, hogy nagyon is szerethető két „figura” született – mondta Győrfi András.

A könyv második felét, az egyéb királyi történeteket már korábban megírta Győrfi András, de úgy gondolta, hogy a rövid novellákat egy kötetbe szerkeszti legújabb írásaival. Így született meg a mintegy száz írást tartalmazó könyve.

A kaposvári származású író elmondta, minden korosztálynak ajánlja a könyvét. – Egy újságíró hölgyismerősöm esténként demens embernek szokott felolvasni belőle – mesélte Győrfi András. – Tudok arról, hogy van olyan szülő, aki kedvcsinálóként a gyerekeivel együtt olvas a könyvből, mert készülnek Toszkánába. Ez egyébként nagyon jó, mert a ’90-es években én is hasonló történetek alapján kezdtem el utazgatni – tette hozzá.