A jelenéseket az akkori egyházi és világi hatóságok is vizsgálták. Azok természetfeletti jellegét 1862-ben először a tarbes-i püspök, majd 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte. Még ugyanebben az évben egy templomot kezdtek építeni a forrás feletti sziklára, amely 1876-ra készült el, s melynek IX. Piusz pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. A Szűzanya lourdes-i megjelenését 1890-től először a tarbes-i egyházmegyében ünnepelték, majd 1908-tól, a jelenések 50. évfordulójától kezdve X. Piusz pápa kiterjesztette az ünneplést az egész Egyházra. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”. Ezen a napon, Magyarországon is sok templomban kiszolgáltatják a betegek szentségét. Az idei évben, Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban és a többi templomban is Tomanek Ferenc Áron plébános kente meg szentolajjal a homlokát és a kezét a helyi híveknek a szentmisék végén, hogy imádkozva a Szűz Mária és az égiek közbenjárást kérje a jelenlévő idősekre, és betegekre. Az istentiszteleten Balogh Bálint marcali kántor és a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre.