A filmklubra az ókori Rómáról szóló leghíresebb filmeket válogattuk össze. Az érdeklődők részleteket láthatnak a BBC Róma című sorozatából, a Trójából, a Gladiátorból, a Hannibálból, a Romulus-ból, a Spartacus-ból, de az Agora, a Brian élete, a Passió, a Satyricon, a Ben Hur, a Kleopátra, az Az utolsó légió, a Barbárok és a Quo Vadis egyes jelenetei is megelevenednek a közönség előtt. Ezeken a filmeken keresztül fogjuk bemutatni, hogy mi a valóság és mi a filmes túlzás, meghívott szakértőkkel pedig elemezni fogunk többek között egy-egy harc- és csatajelenetet is. Célunk, hogy a filmklub segítésével rávilágítsunk egy páratlanul sikeres birodalom történelmére. – ismertette a kreatív igazgató.

A római korszakra azért esett a választás, mert látgatóinknál nagy arányban tapasztaljuk, hogy kiemelten az ókor iránt érdeklődnek, napjaink vizualitásra épülő világában pedig adja magát a lehetőség, hogy filmeken keresztül nyissuk meg a párbeszédet a múlt és a jelen között. Természetesen az is szempont volt a kiválasztásnál, hogy a Római Birodalom - szervezettsége, kultúrája és kiterjedtsége miatt – napjainkban is állandó és izgalmas témát szolgáltat számunkra. Továbbá annak ellenére, hogy az összeomlása óta rengeteget változott Európa, a hajdani birodalom komoly hatást gyakorol az életünkre manapság is, mely hatás abban is szemügyre vehető, hogy a művészek igen hamar elkezdték ezen ókori birodalmat megfilmesíteni. A filmek segítségével tehát arra is keressük a választ, hogy mi lehet a kortárs filmművészeti alkotások Róma képe és üzenete az ókori világról?

Állandó szakértőink: Dr. Németh György, ELTE BTK egyetemi tanár, az MTA doktora; Dr. Bartus Dávid, ELTE BTK dékán, Dr. Forisek Péter egyetemi docens, Debreceni Egyetem; Dr. Kovács Péter egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A filmklub házigazdája Dr. Nagyernyei Szabó Ádám, a MNM régésze, szakmuzeológusa, egyetemi oktató, a moderátor pedig Gróf Boglárka múzeumandragógus lesz. - mondta el Bérczes Zsigmond.

Az első alkalom február 29-én lesz 18:30-tól, amelynek témája: Róma alapítása és a birodalom kialakulása