– Egy 230 kilós disznót kapott az ötvöskónyi önkormányzat egy cégtől, az állatot már pénteken levágták és feldolgozták, hogy szombat reggel ki tudják osztani a 18 kolbásztöltő csapatnak a darált húst – mondta Szabad Józsefné polgármester asszony.

Az önkormányzat az öt kilogramm hús mellé belet, illetve kenyeret, másfél liter bort és ásványvizet adott a csapatoknak. A Máltai Szeretetszolgálat ezt fánkkal és desszerttel egészítette ki. A kolbásztöltők pedig egy Ötvöskónyi címerével ellátott kötényt is kaptak emlékbe.

Fotó: Györke József

Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke gratulált a szervezőknek, a csapatoknak pedig sok sikert kívánt. A gyerekeknek egy télűző felvonulást és kiszebáb égetést is szerveztek. A napot a somogyszobi KÖZ-ÉRT énekkara dalokkal, a helyi Kulturális és Sport Egyesület fiataljai pedig táncukkal színesítették. Két nagy edényben főtt a töltött káposzta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. Ebből is és a sült hurkából is kapott kóstolót mindenki, aki kért belőle.

Fotó: Györke József

A kolbásztöltő versenyben az első helyen az Ötvöskónyi Kulturális és Sport Egyesület végzett. Őket követte a helyi Borosgazdák és a somogyszobi Dömbi és csapata.