Az oktatási intézmény vezetősége fontosnak tartja a gyermekek olvasóvá nevelését, így a kezdeményezés célja az olvasás népszerűsítése, megszerettetése, valamint növelni a gyerekek hozzáférési lehetőségét a könyvekhez, illetve szorosabbá tenni a diákok és a könyvek barátságát. Minden gyermek, aki vitt egy könyvet a programra, választhatott is egyet helyette. A behozott alkotásokért minden diák kapott egy könyvcserére jogosító jegyet, amivel azt el tudta cserélni. Ha több gyermek szerette volna ugyanazt választani, kő-papír-olló játékkal döntötték el, hogy ki viheti haza. A diákok egymásnak tartottak rögtönzött ajánlót az általuk hozott és olvasott művekről, mellyel társaik kedvét is felkeltették. Mind az alsósok, mind a felsősök nagyon lelkesen vettek részt a programon, így a szervezők a jövőben is szeretnék ezt folytatni, ezzel is új hagyományt teremtve.