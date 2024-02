A megújulás mozgatórugója a piac.

Fotó: Németh András

– Számunkra mégis önmagában most az a legfontosabb, hogy visszatérjen Szántódpusztára az a fajta szellemiség és lélek, ami innen olyan sokáig hiányzott. Ha az embernek itt a szíve, a lelke, van olyan csapat és közösség, ami összetartó, akkor nem lehet még egyszer olyan állapot, ahonnan ez a felújítás elkezdődött, mondta Kresz Tamás, létesítményvezető.

A Balaton ékszerdobozaként emlegetett majorságot tudatos, fenntartható módon igyekezbek üzemeltetni és jó gazdája lenni. Ennek érdekében alakítottak ki termelői piacot, amely minden szombaton és vasárnap nyitva tart. – Ez már annyira sikeresnek mondható, hogy hétvégenként több esetben gondot jelent a parkolónk kapacitása, mondta Kresz Tamás. Hozzátette: a piac tulajdonképpen teljesen önálló életet él, hiszen van mintegy 25 olyan kézműves és őstermelő, aki a déli parton ritkán tapasztalható minőségi termékkel, élelmiszerekkel látja el a betérő vásárlókat minden hétvégén.

– Ők nagyon fontos mozgatórugói ennek az újjáéledésnek. Korábban mindig az volt a koncepció, hogy a puszta igyekezett mindent működtetni és megpróbált esetenként 150 embert foglalkoztatni. Ez nyáron működött is, de télen a rezsi és a bérek költsége miatt rengeteg volt a kiadás. Mi az új koncepcióban tudatosan arra fókuszálunk, hogy minden létesítménynek funkciót találjunk, ezért bérbeadjuk őket, megpróbáljuk kiállítóhelyként hasznosítani, vagy más módon hasznosítani őket. Így lesz fenntartható a majorság, ha megtöltjük élettel és benne van az ember, akinek érdeke fűződik hozzá, hogy valamit ki tudjon hozni belőle, és érdekében áll, hogy az állagát is óvja, védje–fogalmazott az intézmény vezetője. Vannak újra lovak a majorságban, lovas oktatások zajlanak és húsvétra megnyílik az Öreg Csárda is, tette hozzá.

Szoros összefogást generált az élő major

Sorra nyílnak a kiállítások.

Fotó: Németh András

Már most hat kiállítás látogatható Szántódpusztán, ebből kettő – a Búza útja és a helytörténeti – kiállítás az uniós projekt részeként készült el. – Elkezdtünk a helyiekkel együtt gondolkodni, hogy még mit lehetne és olyan lendületet kaptunk, hogy azóta megnyílt Incze Domonkos rádiógyűjteménye, dr. Boros Marietta szántódpusztai születésű néprajzkutató által összegyűjtött endrédi csipkekiállítás, Szabó Éva szántódi híres keramikus tárlata, valamint a kőröshegyi népművészeti babákat és öltözékeiket bemutató Babárium is. Tervezünk egy vadászati kiállítást is a korábbi helytörténeti épületben, valamint a régiségekből is egy tárlatot, mondta Kresz Tamás. A helyiek szinte naponta ajánlanak fel valamit a majornak, így kerültek kerámiák, használati tárgyak, illetve legutóbb két goblein festmény is, ami közel 100 évvel ezelőtt készült és a kőröshegyi Pákozdi család hagyatékából érkezett hozzánk. Látható még nálunk Garbera István neves somogyi népi iparművész faragott tárgyai is.

Háziállatpark kialakítása is a tervek között szerepel, de közösségi állattartásra is lehetőséget biztosít a jövőben a majorság. – Mivel körül vagyunk véve üdülőterületekkel, ahol jogszabályi korlátozás gátolja az állattartást, szeretnénk arra ösztönözni a helyi embereket, hogy idehozzák a csirkéjüket, kecskéjüket, vagy birkájukat, ha azt szeretnének nevelni. Ettől lesz élő a major, hogy visszahozzuk és ide kötjük az embereket. Ennek a helynek a felvirágoztatása és élettel való megtöltése több okból is szívügyünk. Egyrészt mert itt élünk és személyesen is kötődünk a majorsághoz. Nem szeretnénk,ha újra kiszolgáltatott helyzetbe kerülne. - mondta a létesítményvezető.

Egész évben a turizmus szolgálatában

Már a téli hétvégéken is nagy az érdeklődés a majorság iránt, amely az éven át tartó szezon koncepcióját is szolgálni kívánja.

Kresz Tamás:"Itt valóban megvalósítható az egész éves Balaton koncepciója."

Fotó: Németh András

– Sokan beszélnek a négy évszakos Balatonról, de én alapvetően eddig fenntartásokkal fogadtam az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Viszont Szántódpuszta jól rácáfolt erre, hiszen itt valóban megvalósítható és elérhető, mert meggyőzött arról, hogy egész évben lehet itt programokat csinálni. Több jó példánk is van erre, hiszen ott a piac és az újranyitásunk nagyon sikeres volt sok-sok látogatóval. Valamint, pont múlt hétvégén volt egy zenei kulturális rendezvényünk is, ahol közel kétszázan összejöttek. Pont annyian, mint egy hasonló rendezvényen egy nagyobb városban, mondta Kresz Tamás. Aki azt is elárulta; éves szinten mintegy 16 állandó programot terveznek, nyáron három fesztivált és zenei koncerteket is ígér Szántódpuszta. De indul a csillagfényes mozi nyáron és már a Valentin-napra is tele vannak tervekkel. – Célunk, hogy a szántódpusztai majorságot bekapcsoljuk a kulturális életbe és a turizmusba, mint hiánypotló dél-balatoni attrakciót és minél többen megismerhessék az Élő Major varázsát, mondta az intézményvezető.