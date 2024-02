2024-ben is nem mindennapi repertoárral készül a nyárra a Balaton szabadtéri színháza, a Kultkikötő. Koncertek, zenés és prózai színházi előadások mellett kiállítások, valamint gyerekeknek szóló produkciók – több mint százötven program várja majd a közönséget. Ikonikus művészek és felejthetetlen produkciók érkeznek a magyar tenger partjára, hogy még tovább színesítsék a nyarat!

Színházi élmény a szabad ég alatt

A színházi műsor idén is igen sokszínű lesz: éppúgy tartalmaz nagyszínpadi előadást, mint néhány szereplős kamaradarabot, zenés színházi produkciót vagy éppen életrajzi stand up estet. Hernádi Judit és Kern András, Schell Judit és Szervét Tibor, Bezerédi Zoltán és Mertz Tibor, Rezes Judit és Szabó Győző, valamint Hevér Gábor és Parti Nóra biztosan színpadra lépnek idén nyáron a Kultkikötőben: a nézők olyan közkedvelt előadásokra válthatnak akár már most jegyet az ő tolmácsolásukban, mint a Kalamazoo, a Szeretetkert, a Maggi és Lillemor, a Loveshake – Az élet összeráz vagy épp az Ágyban párban.

De ott található a fellépők sorában Mucsi Zoltán és Grecsó Krisztián is, akik egy-egy különleges stand up esttel érkeznek a Balaton partjára. Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós egy Örkény István és Esterházy Péter írásaiból készült esttel, míg Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós a Kártyajáték című közös produkcióval várja majd a közönséget. A L'art pour l'art Légitársaság pedig a leghangosabb nevetésekről gondoskodik majd.

Zene a kultúrakedvelő közönség füleinek

De nem lesz hiány kitűnő zenészekben sem! Olyan közönségkedvencek várják idén is a koncertek szerelmeseit, mint a Budapest Bár és A GRUND – vígszínházi fiúzenekar, a nyarat pedig a rock, a jazz, a blues, a soul és a funky jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze, Charlie zárja augusztus 24-én Charlie 77 című koncertjével.

A Pannon Várszínház két népszerű zenés színházi előadással érkezik a Kultkikötőbe: A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc örökérvényű történetét meséli el, Dés László és Geszti Péter népszerű zenéjével kísérve, az Omega: Égi vándor pedig a legendás magyar zenekar legnagyobb slágereit idézi a színpadra. És nem áll meg itt a múltidézés: a Szép nyári nap című, humorral és iróniával átszőtt Neoton-musical a hetvenes évek építőtáborainak világába repíti a közönséget.

A Kultkikötő repertoárja a következő hónapokban folyamatosan frissül további izgalmas produkciókkal. A koncertekre és előadásokra május 31-ig kedvezményes áron válthatók jegyek.