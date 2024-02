Mindegyik rádióhoz van egy érdekes története a gyűjtőnek

A Szántódpusztán kiállított kollekció csak egy kis része a zamárdi építőmérnök kollekciójának, de igazi kuriózumokat is tartalmaz. Van köztük Marconi rádió, de egy Angliából vásárolt gramofon és Ferencsik János Kossuth-díjas karmester zeneszekrénye is.

– Ennek az aranyos kis orosz gramofonnak egy porszívófejjel gyönyörű hangja van, tábori gramofonnak gyártották a háború végén, és boldogan hallgatták a katonák a lövészárkokban vagy menet közben, mutatott mosolyogva Incze Domokos egy kompakt készülékre, amelyet összecsukva egy kis doboznak is nézhet az ember. A gyűjtő kifogyhatatlan érdekes történetekből, minden egyes rádióhoz tud néhány érdekes információval szolgálni, ami még az MP3 lejátszóhoz és zene streaminghez edződött ifjú látogatót is lenyűgözheti.