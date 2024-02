Két kisebb polcot pakoltak tele olvasnivalóval a könyvtár dolgozói az elmúlt napokban. Február 14-re, Valentin-napra időzítették a program kezdetét, melynek keretében tíz napon keresztül lehet kikölcsönözni „ismeretlen” könyveket. A gondosan becsomagolt olvasnivalóról csak a méretét, súlyát ismerhetik az olvasók, s azt tudhatják meg róla, hogy felnőttnek vagy gyermeknek ajánlják a könyvtárosok.

A piros szívecskével ellátott könyvek a klasszikus vakrandisok

Szerényiné Tar Gabriella könyvtáros lapunknak elmondta, az előző évekhez képest annyi változás történt, hogy kategóriákat hoztak létre, s ezeket színes szívecskékkel jelölték meg. A piros szívecskével ellátott könyvek a klasszikus vakrandisok, a kék matricásokat – ezek főleg történelmi regények, krimik – a felnőtt férfi olvasóknak ajánlják. A zöld szívecskések olyan olvasmányok, melyeket még senki sem kölcsönzött ki korábban. A gyerekkönyveknél két kategóriát határoztak meg a dolgozók. A sárga színű szívvel jelöltek ifjúsági regények, a fehérek pedig olyan kötetek, melyekkel az egészen pici gyerekekre gondoltak.

Szerényiné Tar Gabriella kiemelte, Elif Shafak irományai közül is csomagoltak be néhányat, valamint Pulitzer-díjast és nemzeti könyvdíjasokat is. Az idei kínálatot hárman állították össze, a csomagolásban az ötvenórás közösségi szolgálat keretében diákok is segítettek.

– Nagyon népszerű a kezdeményezés, már többször fel kellett töltetni a polcokat – hangsúlyozta a könyvtáros. – Az elmúlt évek statisztikái alapján csomagoltunk be először kétszáz könyvet. Ezeket két nap alatt kikölcsönözték, ezért újabb százat kellett becsomagolnunk – tette hozzá Szerényiné Tar Gabriella.