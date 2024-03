A fennállásának jubileumi évfordulóján immár 62 taggal, 100 céggel és nyolc elnökségi taggal ünnepelhetett az egyesület, megemlékezve az elmúlt évek eredményeiről és kihívásairól, írj a Likebalaton.hu Az egyesület a következő – beleértve a 2024-es – szezonokra vonatkozóan optimista és a térség objektív megítélésének érdekében egy, a Pannon Egyetemmel közösen készülő kutatás eredményeit kívánja szélesebb körben megosztani. Jubileumi évfordulóhoz érkezett a Balatoni Kör. Az egyesület pontosan 10 évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy tagjai a régió különlegesen szép és harmonikus környezetében, az év minden napján megbízható minőséget a legjobb ár-érték arányban kínáljon lakóinak és látogatóinak. –A Balatoni Kört a régió borászatának és gasztronómiájának meghatározó képviselőivel alapítottuk, hiszen kedvenc tavunk értékeit egész évben megfelelően képviselni a legszebb hivatás és számunkra egyben életforma is – mondta el Kardos Gábor, az egyesület alapítója és tiszteletbeli tagja, aki azt is hozzátette, a Covid óta jött újabb és újabb kihívások miatt ma a vendéglátásban nagyobb szükség van egy ilyen értékalapú, érdekvédelmi összefogásra, mint valaha.

Fotó: Balatoni Kör/Pesthy Márton

Pach Gábor, az egyesület nemrég megválasztott új elnöke a jubileum alkalmából a Balatoni Kör elmúlt 10 évének legkiemelkedőbb eredményeit is összegezte. – Az egyesület húsz borász és étteremtulajdonos képviseletével alakult, ma már azonban összesen 62 taggal büszkélkedhetünk. Nemcsak a szállodai szektor jelentős balatoni képviselőivel erősödött a szervezet, hanem többek között pékség tulajdonos, élsportoló, termelő, valamint vendéglátós szakképzési centrum vezető is csatlakozott hozzánk, hogy a Balaton iránti elkötelezettséggel tegyük páratlan élménnyé a régióban töltött időt. A Balatoni Kör az elmúlt 10 évben számos olyan kezdeményezést indított, amellyel felpezsdítette és kiemelté tette a térség gasztronómiai életét. 2015-ben hazánk első régiós brandjeként született meg a BalatonBor, amely egyben az első példa volt arra, hogyan lehet közösségi alapon régiós márkát építeni. A BalatonBor szigorú kritériumainak azóta is minden évjáratban több, mint 20 borászat bora felel meg, és jelenik meg ezáltal az egységes BalatonBor arculattal, melyen egyúttal az adott olaszrizlinget készítő pince neve is szerepel. Így a borászok még inkább magukénak vallhatják ezt a közösségi bor brandet, miközben együtt képviselik vele a Balatont, és annak legjellemzőbb fehérbor fajtáját.

Szintén 2015 óta – idén tizedik alkalommal – rendezik meg az Év strandétele versenyt, amely jelentősen hozzájárult a tóparti büfék és bisztrók gasztronómiai kínálatának javulásához. A nemzetközi street food sztenderdek lemásolása helyett a Balatonnál valóságos Beach Food forradalom ment végbe a régiós alapanyagokat és a korábbi „retro“ strandkínálatnál egészségesebb ételeket előtérbe helyezve. A kínálat részeként európai összehasonlításban is kiemelkedően eredeti és innovatív ételek váltak elérhetővé a Balaton parton a látogatók számára, így akár egyfajta hungarikumnak is tekinthető a verseny.

Az egyesület működését a mai napig az alapító tagok által megfogalmazott cél határozza meg: az egész éves (négy évszakos) szezonalitáson túl kiemelten fontos a Balaton értékeinek és érdekeinek képviselete. Épp ezért szívügyüknek tekintik, hogy a balatoni kommunikáció hiteles, objektív és tényeken alapuló legyen. – A Pannon Egyetem által indított kutatás alapjaiban változtathatja meg a Balatonról alkotott képet, hiszen a felmérés segítségével statisztikailag reprezentatív számú szállás és turisztikai szolgáltatás nyilvánosan elérhető árainak átfogó összehasonlítása alapján lehet majd objektíven állást foglalni, hogy valójában melyik úticél a drágább: a Balaton vagy az Adria? – mondta el Pach Gábor, aki azt is elmondta, a kutatás első eredményeit áprilisra várják.