A nagy tömegeket vonzó, régi tradíciókon alapuló rendezvény védnökei Móring József Attila, kormánybiztos, országgyűlési képviselő és Pozsonyi Márk, az ipartestület vezetőségi tagja, polgármester-jelölt voltak. A színvonalas mulatság – a kezdetek óta – nemcsak a helybelieket, hanem a környékbeli embereket is vonzza, sőt az estélyen minden évben jelen van például Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke és Huszti Gábor alelnök; továbbá Göntérné Gyirán Szilvia, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal hivatalvezetője; vagy Szaka Zsolt, ipartestületi elnök is. De a bálozni vágyók között feltűnt – többek között – Mesztegnyő, Balatonszentgyörgy, Kelevíz polgármestere és számos közéleti szereplő is. A megnyitón elhangzott köszöntők után a Senior Zenekar szórakoztatta a közönséget közismert slágerekkel és gondoskodott a hajnalig tartó fergeteges hangulatról. A sztárfellépő Varga Miklós volt, aki az István a király című rockoperából, és az ismert dalaiból hozott egy „csokorra való” válogatást a közönség nagy örömére. A különleges ínyencségeket felvonultató svédasztalos vacsorát ismét a Mester Étterem és Cukrászda készítette. Éjfél után a helyi és környékbeli magánszemélyek, vállalkozók, vállalatok jóvoltából értékes tombolatárgyak leltek gazdára.

A 2024. évi Marcali Polgári Bál teljes bevételét, az idén is – a résztvevők szavazatai alapján – jótékonysági célokra kívánják fordítani a szervezők.

Néhány nap múlva, a szavazatok összeszámlálása után, fognak eredményt hirdetni és az összegyűlt összeget a nyerteseknek ünnepi keretek között átadni.