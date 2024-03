Az egyik közösségi oldalon hirdette meg szakemberek számára a Airless és egyéb szórástechnika csoport az Év festője pályázatot. Több kategóriában lehetett nevezni a megmérettetésre: szobafestés, mázolás, tapétázás, külső festés, illetve a dekorfestés, díszítőfestés. Varjas Judit, tapolcai festő a dekorfestés kategória I. díját hozta el!

– Egy nagyon komoly szakmai pályázati anyagot kellett beadni, amelyben szerepelnie kellett, hogy milyen anyagok kerültek felhasználásra, hogyan jutottunk el A pontból B pontba, illetve rengeteg apró részletet kellett leírni a kiválasztott munkáról, fotós prezentációval. Legnagyobb örömömre a szakmai zsűri az engem választott nyertesnek – újságolta boldogan Judit.

– Egy budapesti, Erzsébet körúti ingatlanban készült a faldekoráció, egy nagy belmagassággal rendelkező polgári lakásban. Nagyon rossz volt az alap kiindulási felület. Azért is ezt a munkát választottam a pályázatra, mert nem nulláról, hanem mínusz 10-ről kellett elindulni és onnan felépíteni az egész felületet hálózással. Tehát elő kellett készíteni szépen, aprólékosan mindent, s úgy kialakítani, hogy lehessen rá dekorozni. Nem egy nyers, tiszta felületet kaptunk meg. Illetve egy óriási, majdnem négy méteres belevilág, ahol igencsak más dolgozni, mint egy 2,80-as átlag belmagasságnál. Egy különleges dekor fal lett a végeredmény: fekete struktúrált felület, arany és ezüst árnyalással.

– Azért is örülök ennek az elismerésnek, mert nőként egy ilyen férfias szakmában kimagasló teljesítményt sikerült elérnem egy nívós szakmai megmérettetés keretein belül. Március 28-án lesz a kamarai eredményhirdetés és díjátadó, akkor egy prezentációt is tartok erről a díjnyertes munkáról.