A művelődési központ előtti területre már jóval kezdés előtt szállingózni kezdtek a családok, turisták és kisebb-nagyobb baráti csapatok, az alaphangulatot a tűzoltózenekar fellépése adta meg.

Meglőttük az elsős busós fotót.

– mondta egy középkorú budapesti asszony, aki barátnőjével vett részt a télbúcsúztatón. A kereplő, télűző társaság ezután a hajóállomás felé vette az irányt: a belvárosi utat lezárták, a hömpölygő tömeghez egyre többen csatlakoztak. A busók már kezdéskor fergeteges sikert arattak: az érdeklődőkkel egy gyors közös fotó, vicces-baráti ölelés vagy épp kézfogás sokaknak jelentett emlékezetes pillanatot.

Ennyi ember remélhetően végérvényesen elbúcsúztatja a telet. A gyermekemmel jöttem, kíváncsiak vagyunk a busókra és a kiszebáb égetésre is.

– mondta molyogva Böröczné Tóth Beáta.

Elbúcsúztatták a telet szombaton Fonyódon, a népes vendégsereg körében kiemelkedő sikere volt a rendezvénynek. Fotó: Németh Levente

A házigazdák a forró teán kívül zsíros és lekváros kenyérrel is kínálták a vendégeket, pár kereskedő is kitelepült. Volt aki húsos pitát és almás pitét árult, más kürtős kaláccsal csábította a vásárlókat és a szülők örömére a lufiárusok sem hiányoztak. A kaposvári Töll Szabolcs családjával érkezett Fonyódra, s azt mondta: szeretik a Balatont és a várost. A pár órás program sok érdekességet, élményt ígért és kiválóan érezték magukat. Az idő múlásával felpörögtek az események. Kora délután a kiszebábura kezdték feltűzni a gondűző cédulákat a résztvevők, egy idősebb nő megosztotta velünk titkát: családját leginkább a betegségektől szeretné megóvni. Ezalatt Schirilla György már az idei első balatoni úszására készült, köszöntőjére sokan voltak kíváncsiak, ennél is többen követték a mólón. Enyhe szél, s nagyjából 7-8 fok körüli vízhőmérséklet: ilyen körülmények között zajlott a nem mindennapos csobbanás, ami tömegeket vonzott.

Gyuri, ha hideg a víz, bemegyünk helyetted!

– poénkodott egy dzsekis-sapkás férfi. Schirilla György – minden bizonnyal feledhetetlen pillanatokat szerezve – először kezében egy kisfiút vitt a Balatonba, s miután a gyermek biztonságban és vízmentesen partot ért, kezdődött a várva várt téli végi úszás.