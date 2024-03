A tanárnő 2011-ben ment nyugdíjba, azóta nagy intenzitással fest, és különböző alkotócsoportokban vesz részt, és saját bevallása szerint a pasztell technika szerelmese. Mosdós, Mezőcsokonya, Nagybajom, Várda, Zselickislak – csak néhány a somogyi alkotótáborok közül, melyek sorában az utóbbi években előkelő helyet vívott ki a nagyatádi. 2018 óta ötödször rendeztek alkotótábort a városban, három évig Kertész Sándor, Székely Bertalan-díjas festőművész, majd Országh László nyugalmazott egyetemi tanár volt a művészeti vezető. Összesen 18 alkotó mintegy félszáz képéből, főként a tavalyi termésből rendeztek kiállítást Rinya-menti pillanatok címmel a Somogy Vármegyei Kormányhivatal galériájában.

Fotó: TIBOR KOVACS

Derűt, életszeretetet sugároznak a képek, olyan harmóniát, ami a somogyi tájon szerencsére még megtalálható – emelte ki Lőrincz Sándor, a kormányhivatali galéria szervezője a megnyitóbeszédében. A rinyai alkotótábor hatóköre a Nagyatádtól Kaposvárig felölelő térséget foglalja magába. Amatőr művészeket tömörít, nagy részük tájképfestő, de vannak köztük olyanok, akik kitekintenek modernebb technikák irányába, és a grafika is népszerű. Nagyatád, Segesd, Büssü, Magyaratád, Juta, Kaposvár – néhány település, ahonnan érkeztek az alkotók. Jó közösség kovácsolódott össze, mert egymást segítik, és egymástól is tudnak tanulni, mondta Nagy Erika, aki több mint egy évtizede szervez somogyi alkotótáborokat, és ő ötlete volt Nagyatádon is meghonosítani a festőtábort. Maga is fest, egy képét nemrég a szegedi dómban állították ki.