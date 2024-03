A székesfehérvári Fekete Mátyástól, a találkozó egyik szervezőjétől megtudtuk: mivel nagyon kellemes emlékeket őriznek máig a jó egészségnek örvendő művész-tanárukról, ezért gondoltak arra, hogy a Kaposváron fellelhető alkotásokat bemutatják, ezzel is fejet hajtva alkotójuk előtt, kifejezve iránta szeretetüket és tiszteletüket.

– Sajnos a tanáraink, sőt osztálytársaink legnagyobb részével már nem ünnepelhetünk együtt, azonban kedvenc rajztanárunk, a 86 esztendős Lóránt János Demeter – aki 1959–1966 között tanított az iskolában, és a gyermekei is Kaposváron születtek – korát meghazudtoló módon ma is alkot, több kiállítással szerepel a hazai és nemzetközi művészeti életben, ezért szeretnénk festményeinek, grafikáinak bemutatásával még emlékezetesebbé tenni az áprilisi öregdiák-találkozónkat – mondta Fekete Mátyás, aki azt is megosztotta: mivel Lóránt János Demeter közszeretetnek örvendett a kollégái körében is, sok művészetkedvelőt ismert meg, így abban bíztak: számos fiatalkori munkája Kaposváron „lappanghat”.

Amikor a sejtésük beigazolódott – valóban több tucat Lóránt-mű lelhető fel a városban és a magántulajdonban lévők mellett néhány közintézmény is őrzi műveit – felmerült bennük, hogy egyáltalán szabad-e a művész fiatalkori munkáit közszemlére tenni. A kétely azonban szerencsére gyorsan szertefoszlott: tanáruk ugyanis örült a kezdeményezésnek, és azonnal beleegyezését adta e különleges kiállítás megrendezéséhez.



Százhúsz éves iskolatörténet A kiállítás anyaga már összeállt. Lóránt János Demeter alkotásait Géger Melinda művészettörténész április 19-én fél 11-kor ajánlja majd az érdeklődők figyelmébe, a 60. éves jubileumi összejövetelt pedig másnap tartják az öregdiákok.

Idén nyáron lesz 120 éve, hogy az akkori kaposvári Fő és Anna utca sarkán, Baumgarten Sándor tervei alapján, négy és fél hónap alatt (!), Gráner Lipót és Fuchs Samu építési vállalkozók felépítették a Központi Magyar Királyi Elemi Iskola új épületét. A tanítást 1904 novemberében négy tanteremben megkezdték, míg 1905. január 2-től már tizenkét tanteremben végezték. Később hívták Május 1. úti, majd Tóth Lajos Általános Iskolának. A rendszerváltást követően Kodály nevét vette fel az intézmény.