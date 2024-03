Menóra, szomorúfűz, kéz – jelképek sorakoznak a síremlékeken, melyeket héber és magyar nyelvű feliratok díszítenek, sőt még gót betűket is találni. Úgy becsülték, hogy 30 sír lehet az egyetem mögötti területen, de a feltárás során több mint 60 síremléket tudtak felállítani, ám úgy vélik, nagy valószínűséggel még több is akad.

Elvadult akácerdő borította a területet, melyet öt munkás két hét alatt tisztított ki. Egy másik temető is volt az Orci út közelében, de annak a helyét sem találják, sőt egy harmadikról, a Deseda kemping mögöttiről is vannak emlékek.

Az ESJF European Jewish Cemeteries Initiative alapítvány számon tartotta az egyetemhez közeli temetkezési helyet. Több mint 22 millió forintot szántak a temető rendbetételére és kerítésépítésére.

– Az utolsó temetés 1935-ben volt itt – mondta el érdeklődésünkre Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. senior igazgatója, aki a feltárási munkákat irányította.

Elfeledett zsidó temetőt hoztak rendbe Toponáron egy amerikai zsidó szervezet támogatásával.

Helytörténészként azt is tudja, hogy az 1700-as évek derekán telepedtek meg a zsidók Toponáron, majd onnan költöztek be Kaposvárra.

A Festetics grófok szívesen látták őket, mert a tótokkal együtt jó munkaerők voltak.

A híres toponári zsidó zenészek, a klezmerek Csokonai Dorottyájában is szerepelnek.

– Akik itt éltek, és ide temetkeztek, tettek a községért, méghozzá nem is keveset – mondta Róna László, a kaposvári zsidó hitközség elnöke.

A zsidók Toponárról költöztek be a városba, amikor feloldották a költözködési tilalmat, mert addig 25 korbács­ütés terhe mellett tilos volt átmenniük a szomszéd faluba.

Ma Somogyban fellehető módon 80 zsidó temető van, de 102 volt valaha. Temetkezni a kaposvári temetőn kívül Marcaliban, Siófokon és Nagyatádon lehet ma is.

Elfeledett zsidó temetőt hoztak rendbe Toponáron egy amerikai zsidó szervezet támogatásával.

Nagy kihívás lesz rendben tartani Igazi kihívás lesz rendben tartani a most feltárt zsidó temetőt, ebben egyetértett Puskás Béla és Róna László. A MAZSIHISZ-hez fordultak támogatásért, hogy egy tuskóirtó gépet szerezzenek be, mert sok fatuskó maradt a területen, amik most nehezítik a közlekedést. A sírköveket restaurálják, és idővel látogatható lesz a temető. A kaposvári hitközség egyedül azonban nem tudná gondozni, hiszen évtizedekkel korábban kétszer is megpróbálták kivágni a fákat, de akkor hiába igyekeztek visszaszorítani az erdőt. Most viszont siker koronázta az erőfeszítéseiket.

Elfeledett zsidó temetőt hoztak rendbe Toponáron egy amerikai zsidó szervezet támogatásával.

Nem tudni, lesz-e kegyhely a temető

Hogy kegyhely lesz-e a most feltárt temető, azt nehéz volna eldönteni, vélekedett erről Róna László. Ugyanis nincs már élő kapcsolat a kaposvári és az egykori toponári zsidóság között. A működő kaposvári zsidó temető 3,5 hektáron terül el, és az ottani sírok közül is mindössze 55-60 sírhoz tartanak nyilván élő hozzátartozót. Ebből csupán hárman-négyen élnek Kaposváron, és elmondható, hogy az idősek elhunytával a végéhez közelít a kaposvári zsidóság története. A toponári temető is csak úgy maradhat fenn, ha az amerikai társaság foglalkozik vele, állította a kaposvári zsidó hitközség elnöke.