A rutinosabbak hatalmas plédekkel, pokrócokkal érkeztek az eseményre. Többen telepedtek le a virágszigetek mellé, ahol piknikeztek, olvastak, beszélgettek, kártyáztak és több tucatnyi fényképet készítettek a virágokról. A szervezők a gyerekekre is gondoltak. A legkisebbek felülhettek a pónilovak hátára, festhettek, és különféle kézművességet is kipróbálhattak. Az egyik legkülönlegesebb ilyen mesterség a papírkészítés volt. Ennek a tudományát Füzes Petra az Orfűi Malom papírmerítő műhelymestere és munkatársa mutatta be az érdeklődőknek, akik be is kapcsolódhattak az alkotás folyamatába.

Finompapírt állítunk elő és arra törekszünk, hogy azt készítsük el, amit hagyományosan, évszázadokon keresztül Európában rongyból csináltak

– emelte ki Füzes Petra. – Az alapanyag a gyapot, vagy rongypapír, melyek tiszta növényi rostokból készülnek, mint a len, a kender és a pamut – mondta a papírmerítő műhelymester.

Őszi Zoltán az esemény szervezője úgy fogalmazott, az idei Nárciszünnep attól volt különleges, hogy egyáltalán meg tudták szervezni. Az elmúlt két évben ugyanis a szakadó eső miatt már korán félbe kellett szakítani az ünnepet. Őszi Zoltán hozzátette, számításaik szerint körülbelül 2500-an voltak kíváncsiak a programokra.