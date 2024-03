Május 30. és június 1. között rendezett művészeti fesztiválon a több zenei irányzat is megfér egymás mellett, hiszen a már bejelentett pop, dance-pop, alter és hip-hop előadók mellett elektronikus zenei stílus képviselői is helyet kaptak. Május 31-én a kaposvári Körcsarnokban fellép Matt Sassari, Oscar L, Palms Croatti, Daef Colorado, de Miguel Bastida, Dense és Pika, valamint többek között Dj Kau is a lemezjátszók mögé áll.