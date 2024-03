A megjelenteket köszöntötte Zsoldos Márta Piroska böhönye polgármestere. Szerinte már az ókorban is megfogalmazódott, hogy a közös borozás egyúttal gondűzés is, ezért egy pohár jó bor mellett jobban megértik egymást az emberek (hacsak nem viszik túlzásba..). Zsoldos Márta Piroska köszöntőbeszédében gratulált a kör tartalmas programjaiért is. A köszöntő után a borlovagok olvasták fel az írók-költők gondolatait a borról, majd koccintottak a jövő jó boraira.

Vig Zsolt, a zsűri elnöke elmondta, hogy 106 borminta érkezett elbírálásra: 37 helyi és 69 vendég bor. Az év során több megpróbáltatással is meg kellett küzdeniük a gazdáknak. Ráadásul a korábbi évekhez viszonyítva jóval kevesebb lé került a hordókba. Klasszikus nagy hibák ennek ellenére nem voltak. 29 arany, 38 ezüst, 25 bronz oklevelet adtak át. A többiek oklevélben részesültek.

A legjobb böhönyei borok: Verbulecz László merlot, Németh László chardonnay. Legjobb vidéki Vig Zsolt merlot, Baranyai Szabolcs olaszrizling. A térség legjobb direkt termő bora: Suminszki László othello. A térség legjobb rozé bora: Bokor János kékfrankosa. A borverseny legjobb bora: Guido Tüscher – Nagy Arany – pinot noir. Legjobb horvát bor: Zdenko Janci chardonnay.

Hagyományokhoz híven pogácsa versenyt is rendeztek. 11 pogácsa érkezett, melyek közül a nagyatádi Fillér Józsefné sajtos pogácsája ízlett a legjobban. Étékes tárgyakat lehetett nyerni a tombola szelvényekkel. A legeredményesebb a segesdi Baranyai Szabolcs volt, aki a faragott hordó mellé még két darab autós tűzoltó készüléket is nyert. A napot borász bál zárta.