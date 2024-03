Egyedi megjelenéssel hívogatják az embereket

Petróné Oláh Edina a KeresztezŐ Református Könyvesbolt és Kávéház kreatív igazgatója lapunknak elmondta, úgy álmodták meg az üzlethelyiséget, hogy minden korosztály jó szívvel lépjen be. A gyerekeknek egy kuckós részt is kialakítottak, ahol 16 különböző színű babzsákon foglalhatnak helyet, rajzolhatnak, játszhatnak és hasznosan tölthetik el az időt addig, amíg szüleik kávéznak és vásárolnak. – Figyeltünk arra is, hogy teljes mértékben egyedi legyen a megjelenésünk – emelte ki Petróné Oláh Edina.

A színes, igékkel ellátott poszterek, a kilencven fokban elfordított egyik könyvespolc, valamint a televíziókon felvillanó bibliai üzenetek is ezt sugározzák

– tette hozzá.