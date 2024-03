A létező és a lehetséges címmel nyílt meg szerda délután Lieber Erzsébet Munkácsy Mihály-díjas képzőművész kiállítása a Vaszary Képtárban. A telt házas rendezvényen Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte a vendégeket. A városvezető a kiállítás kapcsán a hűségről osztotta meg gondolatait. Mely a művésznőt Kaposvárhoz köti, és ami miatt a kaposváriak nagy büszkeséggel lehetnek a megnyitón.

Fotó: TIBOR KOVACS

– Több mint 30 éve ismerem szakmai életútját, sokrétű oktatói, intézményvezetői, kurátori, művészetszervezői szerepvállalását – hangsúlyozta Szita Károly. Arról is szólt: a világ sok részén tárt karokkal várt művészről beszélhetünk, aki nem csak Kaposváron, Magyarországon, hanem az országon, Európán kívül is kiállította műveit. Kiemelte: bárhol végezte iskoláit, bárhol tágította szellemi és lelki horizontját, mindig Kaposvár maradt az otthona, s itt hozta létre azt az életművet, amelynek most egy jól válogatott esszenciáját láthatjuk a Vaszary képtárban.

Csepeli György szociológus méltatta az alkotó munkásságát, s nyitotta meg a tárlatot. Arról is beszélt: a kiállítótérben Lieber Erzsébet képeit látjuk, az ő szemével nézzük, amit ő lát. Egyedül és különlegesen, a sok lehetséges kép közül. Képei, mintha a teremtés első két napján készültek volna. Az is elhangzott: Lieber Erzsébet mozgalmas, színes, kontrasztos képei a keletkezés titkaira kérdező kérdések.