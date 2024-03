A fővárosi Operettszínházban Táncképek a kárpátaljai Nagydobronyból című koreográfiájukkal kápráztatták el a fővárosi közönséget és a szakmai zsűrit. A siófoki táncosok 28 év után először szerepeltek a néptáncosok országos ünnepén.

– Hatalmas élmény volt az ország legjobb táncosaival egy színpadon állni. Az operettszínház zsúfolásig megtelt, és óriási tapsot kapott a produkciónk, amelyhez Fodor Jankával közösen készítettük el a koreográfiát – mondta Csuti Péter, a Balaton Táncegyüttes egyik művészeti vezetője. Hozzátette: az is nagyon jól alakult, hogy a siófoki táncosok utolsó előttiként, majdnem a fináléban léphettek a világot jelentő deszkákra a néptánc-antológián.

– Óriási tapsot kaptunk, ami nagyon jó érzés volt, hiszen nem saját közönségnek táncoltunk. Pozitív élményekkel és feltöltődve tértünk haza Siófokra – tette hozzá Csuti Péter. A Balaton Táncegyüttes utoljára 1996-ban lépett fel a felnőttnéptánc-antológián, akkor Szabó Zsolt Somogyi mulatság című koreográfiáját mutatták be.

– Azóta nagyon sokat változott a néptáncmozgalom. Az amatőr csoportok sokkal profibbak lettek, és nagyon nehéz bekerülni, vidéki együttesként pedig még inkább nem könnyű feladat – mondta a Balaton Táncegyüttes művészeti vezetője.

A Balaton Táncegyüttessel legközelebb Siófokon, a Fő téren, a hagyományos húsvéti locsoláson találkozhat a közönség, ahol karikázó táncokat is bemutatnak.



Elismerés a két koreográfusnak Somogyból a siófokiak mellett még két koreográfus munkája is szerepelt az országos felnőttnéptánc-antológia programjában: Horváth Tibor és Zóka Éva a miskolci Szinvavölgyi Néptáncegyüttes számára készített koreográfiája, amely szintén bekerült a fővárosi rendezvény programjába.