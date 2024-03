A kötcsei születésű Kisfaludy Atala (1836-1911) igen későn, 46 évesen lett a Petőfi Társaság első női (!) tagja, holott verseit már 1858-tól közölték a könnyedebb hangvételű, de mégis kultúraközvetítő szerepet betöltő fővárosi lapok: a Hölgyfutár, a Koszorú, a Divatcsarnok, a Családi kör. De néhány írása még a nagy példányszámú Vasárnapi Újságban és a szintén kötcsei születésű Roboz István által életre hívott nívós lapban, a Somogyban is publicitást kapott. Sőt, Roboz István az, aki sokszor véleményezte, kritizálta a költőnő munkáit.

Kisfaludy Atala 1852-ben kötött házasságot Szalay Károly kaposvári ügyvéddel, aki a dualizmus idején képviselői pozíciót töltött be. Atalának három leánygyermeket adott a Gondviselés, akiket ő maga tanított irodalomra, történelemre, természettudományos ismeretekre. De hogy lett mégis költőnő?

A gyermek- és ifjúkor meghatározónak bizonyult. A források szerint verselni egy lázas betegsége után kezdett, mikor éjjel-nappal Ariostot, a neves itáliai reneszánsz költőt olvasta. Ezen olvasmányélmény hatása alatt írta első művét, mely a Hölgyfutárban (1858-ban) jelent meg. Ezután egymást érték e lapban versei, 1862-ig Atala névvel, később vállalva teljes családi nevét.

Álmodozó hangú, borongós költeményeket, elbeszéléseket írt

Kisfaludy Mihály dragonyoskapitány leánya, Ányos Pál felvilágosodás korabeli neves írónk leszármazottja. Atala költői hajlamát elsősorban a Balaton természeti szépsége inspirálta. Legkedvesebb műfajának az irodalmi rajzot tartotta. Összes költeményei Kaposváron jelentek meg 1880-ban. Hosszú életének 79 esztendeje során megélhette azt is, hogy leánya, Szalay Fruzina (1864-1926) is lantot ragadott. Fruzina már Kaposváron született, és – tüdővésztől meggyötörten – itt is tért nyugovóra. A hét dombra épült városból ki sem tette a lábát egy kivétellel: mikor a turini remetéhez, a magyarok Mózeséhez, Kossuth Lajoshoz látogatott el Olaszországba.

Míg anyja 19. századi verselőnek számított, a lány inkább 20. századinak. Fruzina ugyanis nem divatlapoknak küldte írásait, hanem egyenesen a Nyugat című korszakalkotó lap elődjének, a Kiss József által szerkesztett Hétnek, melynek 1890-től, 26 éves korától állandó munkatársa lett. Mindemellett verseket fordított, illetve álmodozó hangú, borongós költeményeket, elbeszéléseket írt. Alkotásaira az elvágyódás és egyben az elzárkózás hangja volt leginkább jellemző. Halk, ábrándos hangvételű lírájának alapforrásává az évszakok váltakozása vált. Ám még egy szórakoztató ifjúsági regényt is alkotott: Bébi és Micóka címmel, több balatoni utalással.

Kétségtelen, hogy korábban Atala, mint költőnő és családanya, nagyobb feltűnést keltett, de Fruzina, azaz Obetkó Károlyné, mégis a századvég egyik legjelentősebb költője lett. Nagy műveltségű, jó tollú verselő, aki Magyarországon elsők közt fordította le Sully Prudhomme francia költő alkotásait, melyek nagy hatást gyakoroltak művészetére. Ültetett át idegenből magyarra Victor Hugót és angol, német költőket is. A magyar alkotók közül a költő és lapalapító Kiss József lírája inspirálta legfőképpen. Sok kritikus elismerően szólt róla, ám az Ady Endre által teremtett forradalmian új hangvételű irányvonallal nem tudta felvenni a versenyt. Amikor Kaposváron 1904-ben Roboz István bábáskodásával életre hívták a niklai remetéről, Berzsenyiről elnevezett társaságot, az első ülésen társelnöknek Atalát, alelnöknek leányát választották.