– Nagyon sok a midi és a hosszabb ruha, a lágy muszlin lebegő ruha, ezeket majd a kánikulai időszakban tudom elképzelni alkalmi viseletként. A pasztellszínek mellett megjelent a korall, a zöld, a türkizes kék is, az anyagoknál pedig a brokátok dominálnak – mondta a kaposvári divattervező.

Lovász Márta arról is beszélt, ezekhez a ruhákhoz színekben harmonizáló cipők, táskák és kalapok is párosulnak, melyek a szalonjában is megtalálhatók. A divattervező hozzátette, egyre nagyobb teret kapnak a férfi öltönyök. Ezek között a bézs, és az acélkék emelkedik ki a legjobban.