Sváb bált rendeztek szombaton Kaposváron. A helyi német nemzetiségi önkormányzat és a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület estjére idén is nagy volt az érdeklődés, a Dorottya nagyterme megtelt csaknem kétszáz bálozóval. Ezúttal is sváb zenekar húzta a talp alá valót, valamint a kórusok is bemutatkoztak. A bálba a szomszédos Baranya megyéből, de még a fővárosból is érkeztek.