– Úgy tűnik, velem véget ért a közel másfél évszázados hagyomány, a két gyermekem közül ugyanis csak a lányom örökölte az énekhangomat, a fiam élete egészen más irányt vett, de az unokáim között sincs, aki folytatná – állapította meg egy kis csalódással a hangjában Pintér László.

Mint kiderült, jelenleg már ő sem aktív tag. Januárban a kora és az egészségi állapota miatt az elnöki posztjáról is lemondott, a dalköri tevékenységét pedig más okok miatt szünetelteti. Mindezekkel együtt is az elmúlt hat évtizedből a szép emlékek és felejthetetlen sikerek maradtak meg benne, még ha a munkáját nem is mindig ismerték el. Bár a dalkör mély nyomot hagyott Siófok életében, a városról nemrég elkészült kiadványban mégsem szerepel.

Az ígéretek szerint a második kötetben kapunk majd helyet

– jegyezte meg némi elégedetlenséggel hangjában.

Pintér László egész eddigi életét az éneklés és a Balaton közelsége határozta meg. – A szüleim hatéves koromban elváltak, én itt maradtam édesapámmal, akinek sporthajóépítő volt a szakmája. A műhelyben vitorlások készültek, én pedig az iskolán kívüli szabadidőm egy részét ott töltöttem. Nyáron a vízen, télen pedig a befagyott tavon éreztem otthon magam leginkább – emlékezett.

Nem véletlenül folytatta tehát édesapja hivatását és lett a balatoni vitorlázás egyik legjobbja, mint ahogy a dalkörbe sem ok nélkül került. – A szülém amellett, hogy munka közben is állandóan énekelt, a próbákra is magával vitt és alig 15 évesen én is tag lettem. Később a zeneiskola magánének szakát is elvégeztem – mondta büszkén.

Elnyerte a Kékszalagot is az aranytorkú hajóács

Pintér László kezei közül nem csupán a balatoni vitorlások sokasága került ki, de maga is avatottan irányította azokat. Számos verseny díjazottja volt, egy alkalommal még Európa legnagyobb tókerülő versenyén, a Kékszalagon is kategóriagyőztes lett, az abszolút kategóriában pedig ötödik helyezést ért el. Nem kevésbé volt eredményes az énekesi múltja sem: a hatvan év alatt a dalkörrel sok-sok hazai és külföldi fellépéssel, fergeteges sikerekkel öregbítették városuk hírnevét. Az éneklés mellett harminc évig töltött be különféle vezetői beosztást is az egyletben, ebből az utolsó öt esztendőben elnökként dolgozott. Irányításával számos országos és megyei szintű dalos találkozóra és versenyre került sor, de a határainkon kívüli kórusoknak is több alkalommal rendeztek találkozót. Eredményes munkájáért 2005-ben Pro Urbe Siófok díjat kapott a város önkormányzatától.