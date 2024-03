Kurucz Miklós elmondta: pár éve fedezte fel az origamitechnikában rejlő lehetőségeket, azóta egyre jobban elmélyedt már a technika rejtelmeibe.

– Egyik nyáron a kislányommal elkezdtünk papírból játékokat készíteni. Ráéreztem a papírban rejlő lehetőségekre, és utánanéztem, hogy mi minden készíthető belőle – mondta el az alkotó, aki bármit szívesen elkészít papírból, s a bonyolult hajtogatási folyamatot az internetről keresi meg.

– Vannak kiváló európai tervezők is már, akik csodákra képesek. Nagyon fontos a papír minősége is, a sok hajtás miatt gyakran csak fogóval lehet a következő hajtást elvégezni. Pauszpapírból, sütőpapírból, néhány esetben alufóliából is készülnek tárgyak, amiket alaposan elő kell készíteni a hajtogatáshoz, több esetben az egyik oldalukat meg is festi, annak érdekében, hogy tökéletes hatást keltsen az elkészült forma.

– Vannak olyan figurák, amelyeknek az elkészítése több napot is igénybe vesz, de 2–3 óránál többet nem szabad egyszerre foglalkozni vele, mert elfárad a szem, a kéz és az agy. Olyan ez, mint egy jó könyv olvasása, bármikor letehetem és folytathatom tovább.