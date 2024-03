A koncert előtti órákat is még próbával töltötték az ifjú zenészek, akik több hete gyakoroltak a tavaszváró fúvószenekari koncertre.

Waibl Noel a Trombitavirág Fúvószenekarban dobon és tubán is játszik.

– Szerintem vagány dobolni, de azért is fontos a mi hangszerünk, mert ezzel adjuk az alapot. Ez pedig a hangzás miatt is számít – mesélte a fiú.

Forrás: Szabó Gabriella

– Ugyan én már nem vagyok zeneiskolás növendék, de az egyetem mellett is visszajárok. Mindig várom a pénteki próbákat és a fellépéseket – mondta Király Richárd, aki trombitán játszik a Kaposvári Fúvószenekarban. – Idén lehetőségem nyílt kipróbálni a szárnykürtöt, így ezt a hangszert is megszólaltattam a koncerten.

A Trombitavirág Fúvószenekar és a Kaposvári Fúvószenekar repertoárjában hazai és külföldi indulók, valamint populárisabb zenék is felcsendültek.

– Igyekeztük úgy összeállítani a műsort, hogy kedvezzünk a közönségnek. Egy nyári szerbiai fesztiválra készülünk, amelyre még nem véglegesítettük a zeneszámokat, de pár darabot a tavaszköszöntő koncertre már begyakoroltunk – mondta Kerekes Béla Szabolcs, a fúvószenekarok karmestere.

– Nagy öröm, hogy másfél év alatt megduplázódott a Trombitavirág Fúvószenekar és a Kaposvári Fúvószenekar létszáma, így a két együttesben már százan muzsikálnak rendszeresen – emelte ki Nagy Tamás, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója, aki a koncert előtti köszöntőjében elmondta: a tavaszköszöntő zenei eseményen nemcsak a szülőket szerették volna vendégül látni, hanem a program egyfajta főpróba is a nyári szerbiai versenyre.